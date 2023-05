Fußball-Landesliga: Münchberg hofft auf Röslau

Für den FC Vorwärts Röslau steht heute in der Fußball-Landesliga die letzte Auswärtsfahrt der Saison an. Die Mannschaft von Andreas Lang hat den Klassenerhalt bereits in der Tasche und kann heute dem FC Eintracht Münchberg Schützenhilfe im Kampf um die Aufstiegsrelegation leisten. Die Röslauer müssen beim Tabellenzweiten SC Großschwarzenlohe ran, der aktuell vier Punkte Vorsprung auf Münchberg hat. Anstoß ist um 19 Uhr.

Der FC Eintracht Münchberg spielt morgen zu Hause gegen den SV Buckenhofen und der SV Mitterteich empfängt den 1.FC Herzogenaurach.