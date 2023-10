Fußball-Landesliga: Mitterteich & Röslau müssen am Wochenende ran

Die Tabellenspitze in der Landesliga Nordost hat der FC Eintracht Münchberg vorerst eingebüßt… und gegen den SC Großschwarzenlohe am Abend eine Schlappe hinnehmen müssen. 5 zu 0 stand es am Ende.

Eine 4:0-Schlappe hat es für den SV Mitterteich im letzten Spiel gegen die SpVgg Jahn Forchheim gegeben. Gegen den FSV Erlangen-Bruck müssen heute wieder Punkte her. Sonst verlieren die Oberpfälzer womöglich den Anschluss an die oberen Plätze. Spielbeginn in Mitterteich ist heute (Sa) um 15 Uhr.

Morgen ist dann Tabellenschlusslicht FC Vorwärts Röslau gefragt. Die Röslauer könnten mit einem Auswärtssieg beim SV Buckenhofen und bei Niederlagen der direkten Konkurrenten den letzten Platz verlassen. Spielbeginn ist morgen um 15 Uhr.