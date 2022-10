Fußball-Landesliga: Kickers Selb ziehen aus der Landesliga zurück

Es war eine absolute Erfolgsgeschichte: Die Kickers Selb wollten als Nachfolgeverein des FC Selb nach der Fusion der drei Vereine TSV 06 Selb, FC Südring Selb und FK Selb 09 eine feste Größe im Fußballsport vor Ort und in der Region werden. Im März 2015 wurden die Kickers Selb gegründet und schafften den Durchmarsch in die Fußball-Landesliga. Jetzt scheint das Aus der Kickers besiegelt.

In den Sozialen Medien kursierte das Gerücht schon seit einigen Tagen. Jetzt scheint amtlich zu sein, dass sich die Kickers Selb aus der Fußball-Landesliga zurückziehen. Was eigentlich erst zur Winterpause geplant war, gilt wohl ab sofort. Das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Herzogenaurauch wäre demnach das letzte Landesligaspiel der Kickers Selb gewesen. Landesliga-Spielleiter Karsten Kamper bestätigte gegenüber Radio Euroherz den Eingang eines entsprechenden Schreibens, das aber noch geprüft werden müsse. Die Verantwortlichen der Kickers haben sich bislang noch nicht geäußert. Morgen soll es eine entsprechende Erklärung geben.

Nach dem 15. Spieltag der Fußball-Landesliga stehen die noch sieglosen Kickers Selb auf dem letzten Platz. Ab der Saison 2022/23 wollten die Kickers mit der SpVgg Selb 13 fusionieren.