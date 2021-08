Fußball-Landesliga: Kickers Selb warten weiter auf ersten Saisonsieg

Die Kickers Selb warten in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am vierten Spieltag unterlagen die Selber im Derby gegen den FC Vorwärts Röslau auf eigenem Platz mit 0:1. Mit nur zwei Punkten auf dem Konto sind die Porzellanstädter Vorletzter und die Luft für Trainer Martin Damrot wird dünner. Anders ist die Gefühlslage in Röslau, denn durch den Sieg hat man sich zumindest vorübergehend die Tabellenführung erspielt. Die möchte sich der FC Eintracht Münchberg heute zurückholen – der noch verlustpunktfreie Aufsteiger muss dazu am Nachmittag beim SV Mitterteich gewinnen. Anstoß ist um 16 Uhr.