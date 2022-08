Fußball-Landesliga: Kickers Selb vor schwerer Auswärtshürde

Die Kickers Selb haben in der Landesliga bislang nicht viel Glück gehabt. Vor dem Auswärtsspiel am Abend in Schwabach, gibt es die nächste Hiobsbotschaft für die Mannschaft von Martin Damrot. Für Offensivmann Dominik Rewig ist die Saison nach einem schweren Foul beendet, bevor sie richtig angefangen hat. Heute geht es für die noch sieglosen Kickers zum Titelanwärter SC 04 Schwabach – Anstoß ist um 19 Uhr. Mit Teamgeist und Einsatz rechnet sich Damrot im Nürnberger Süden durchaus etwas aus. Er sieht aber eher die Spiele am Mittwoch gegen den TSV Nürnberg-Buch und kommende Woche beim FC Eintracht Münchberg als wegweisend für seine Mannschaft an.