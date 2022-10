Fußball-Landesliga: Kickers Selb beziehen Stellung zum Rückzug

Die Nachricht hat gestern für Aufsehen gesorgt: die Kickers Selb ziehen sich mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Fußball-Landesliga zurück. Jetzt hat sich der Verein zu den Gründen geäußert.

Zum einen sei das Ausbleiben des sportlichen Erfolges Grund für den Rückzug. 15 Spiele gab es keinen Sieg und an der Seitenlinie versuchten sich bereits vier Trainer – zudem war bei einigen Spielern mangelnde Mentalität und Disziplinlosigkeit festzustellen, heißt es. Erschwerend hinzu kamen fehlende Zuschauereinnahmen, gezielte Fehlinformationen von außen, Forderungen aus der Vergangenheit, sowie langwierige Verzögerungen eines laufenden Gerichtsverfahrens gegen einen früheren Sponsor. 90 Prozent der verfügbaren Ressourcen würden durch die Landesligamannschaft gebunden – um die weiteren Mannschaften im Herren- und Jugendbereich zu schützen, sei der Schritt alternativlos. Ab sofort werde man bei den Kicker Selb den Fokus wieder auf Werte wie sportlichen Anspruch, Disziplin, Geselligkeit und Freude am Vereinsleben legen, heißt es in der Mitteilung.

Die zweite und dritte Mannschaft der Kickers Selb sollen weiterhin in der Kreisliga Süd sowie der A-Klasse Fichtelgebirge spielen – auch die geplante Fusion mit der SpVgg Selb 13 soll trotzdem realisiert werden.