Fußball Landesliga: Heute muss nur Eintracht Münchberg ran

9. Spieltag in der Fußball Landesliga: Münchberg und Röslau gefordert

Unsere Fußballvereine in der Region haben ein spannendes Wochenende vor sich: Die Kickers Selb sind heute in der Landesliga Nordost zu (…)

Spannendes Wochenende: Spiele in der Fußball-Bayern- und Landesliga

Der SV Mitterteich ist neuer Tabellenführer der Fußball-Landesliga Nordost. Die Stiftländer setzten sich am Abend im Heimspiel gegen (…)

Im Spitzenspiel des 8. Spieltages stehen sich am Abend in der Fußball-Landesliga der SV Mitterteich und der FC Eintracht Münchberg (…)

Fußball-Landesliga: Spitzenspiel zum Start in den 8.Spieltag

Der SV Mitterteich will sich weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga festsetzen. Heute ab 14 Uhr sind die Stiftländer beim (…)

Fußball Landesliga: Heute gleich drei Spiele mit Mannschaften aus der Euroherz-Region

Gleich drei Partien in der Landesliga Nordost stehen heute an für die Mannschaften in der Euroherz-Region. Die Kickers Selb warten (…)