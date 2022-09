Fußball Landesliga: Heute gleich drei Spiele mit Mannschaften aus der Euroherz-Region

Gleich drei Partien in der Landesliga Nordost stehen heute an für die Mannschaften in der Euroherz-Region. Die Kickers Selb warten weiter auf Saisonsieg Nummer eins und sind beim oberfränkischen Konkurrenten TSV Neudrossenfeld zu Gast. Eine schwere Aufgabe für das Tabellenschlusslicht aus Selb. Die Gegner aus dem Landkreis Kulmbach stehen auf dem vierten Platz. Der FC Vorwärts Röslau will Abstand zu den hinteren Rängen aufbauen und muss beim SC 04 Schwabach ran. Und auch der SV Mitterteich im Tabellenmittelfeld ist auswärts gefordert. Es geht gegen den SC Großschwarzenlohe. Spielbeginn ist jeweils um 19 Uhr.