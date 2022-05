Fußball-Landesliga: FC Eintracht Münchberg verliert Relegationshinspiel

Der FC Eintracht Münchberg muss weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga zittern. Im Relegationshinspiel beim TSV Windeck (1861) Burgebrach aus der Bezirksoberliga West unterlagen die Schützlinge von Markus Bächer mit 1:3. Das Tor für Münchberg fiel dabei erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit, könnte aber auf Grund der Auswärtstorregel ein ganz Wichtiges gewesen sein – so würde dem FC Eintracht im Rückspiel am Sonntag ein 2:0-Heimsieg reichen, um in die nächste Runde einzuziehen. Dort geht es dann gegen den Gewinner der Serie zwischen dem VfR Katschenreuth und dem SC Sylvia Ebersdorf.