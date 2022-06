Der FC Eintracht Münchberg steht in der Fußball-Landesliga kurz vor dem Klassenerhalt. Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim SC Sylvia Ebersdorf, kommt es am Nachmittag in Münchberg zum ultimativen Showdown der beiden Landesligisten. Die Mannschaft von Markus Bächer kann sich dabei sogar eine knappe Heimniederlage mit einem Tor Unterschied erlauben, und hätte den Klassenerhalt trotzdem geschafft. Anstoß ist um 16 Uhr.