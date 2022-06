Der FC Eintracht Münchberg hat in der Fußball-Landesliga die Tür zum Klassenerhalt weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Markus Bächer setzte sich im Relegationshinspiel beim SC Sylvia Ebersdorf mit 2:0 durch. Das entscheidende Rückspiel findet am Samstag in Münchberg statt – um die Klasse zu halten, dürften sich die Münchberger nun sogar eine knappe Heimniederlage mit einem Tor Unterschied erlauben. Anstoß ist um 16 Uhr.