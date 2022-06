Fußball-Landesliga: FC Eintracht Münchberg hält die Klasse

Der FC Eintracht Münchberg spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga, Nachdem die Mannschaft von Markus Bächer schon das Hinspiel beim SC Sylvia Ebersdorf mit 2:0 für sich entscheiden konnte, setzte sie sich am Wochenende im Rückspiel vor eigener Kulisse deutlich mit 4:0 durch und hat damit den Klassenerhalt geschafft. Damit spielen mit dem FC Eintracht Münchberg, dem FC Vorwärts Röslau, den Kickers Selb und dem SV Mitterteich in der nächsten Saison wieder vier Vereine aus der Euroherz-Region in der sechst-höchsten Liga Deutschlands.