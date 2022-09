Fußball-Landesliga: FC Eintracht Münchberg eröffnet 14. Spieltag

Während die Fußball-Bayernliga an diesem Wochenende wegen des UEFA Regions‘ Cups – der sogenannten Europameisterschaft der Amateure – pausiert, müssen die vier Landesligisten aus der Euroherz-Region an diesem Wochenende ran. Den Auftakt macht am Abend der FC Eintracht Münchberg, der beim SV Seligenporten seinen ersten Auswärtssieg der Saison landen möchte. Anstoss ist um 19 Uhr. Morgen empfängt der FC Vorwärts Röslau ab 14 Uhr die SG Quelle Fürth und der SV Mitterteich bekommt es ab 15 Uhr zu Hause mit dem BSC Saas Bayreuth zu tun. Die Kickers Selb unternehmen an diesem 14. Spieltag einen weiteren Anlauf, den ersten Saisonsieg zu schaffen. Das Tabellenschlusslicht muss ab 15 Uhr bei der SpVgg Jahn Forchheim ran und wird dabei erstmals von Spielertrainer Waldemar Schneider betreut.