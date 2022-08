Fußball-Landesliga: Erneute „englische Woche“ für Mitterteich, Münchberg, Röslau und Selb

Schlag auf Schlag geht es derzeit in der Fußball-Landesliga zu – schon wieder müssen die Clubs unter der Woche ran. Im Kellerduell des sechsten Spieltages stehen sich im Selber Thomas-Lang-Waldstadion die bislang jeweils noch sieglosen Kickers Selb und der TSV Nürnberg-Buch gegenüber. Der FC Vorwärts Röslau will sich in der Tabelle wieder noch oben orientieren – bei Schlusslicht SV Memmelsdorf hat die Mannschaft von Andreas Lang drei Punkte fest im Visier. Ebenfalls auswärts muss der FC Eintracht Münchberg ran – im Nachbarschaftsduell beim TSV Neudrossenfeld wollen sich die Schützlinge von Markus Bächer mit einem weiteren Sieg im vorderen Tabellendrittel festsetzen. Das Spitzenspiel des Abends steigt in Mitterteich, wo die Stiftländer den punkt- und torgleichen SC Schwabach zu Gast haben. Die Bilanz gegen die Mittelfranken ist desaströs: von sieben Pflichtspielen gegen Schwabach hat der SVM keines gewinnen können und sechsmal verloren. Anstoß aller Partien ist um 18 Uhr 30.