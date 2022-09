Die Kickers Selb warten in der Fußball-Landesliga Nordost weiter auf ihren ersten Sieg. Beim Spiel am vergangenen Samstag kam die Mannschaft nicht über ein Unentschieden hinaus. Am Schluss endete die Partie gegen den SC Großschwarzenlohe zuhause mit 2:2. Die Kickers Selb bleiben also vorerst Tabellen-Schlusslicht.

Der FC Vorwärts Röslau musste sich ebenfalls am Samstag mit 1:3 gegen den SV Buckhofen geschlagen geben. Die Mannschaft steht in der Tabelle momentan auf Platz 14.