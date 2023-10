Fußball-Landesliga: Eintracht Münchberg will nächsten Sieg

Für den FC Eintracht Münchberg ist es ein perfekter Start in diese Saison der Fußball-Landesliga. Mit insgesamt zehn Siegen ist er die erfolgreichste Mannschaft der Liga. Die Tabellenführung musste sie am vergangenen Wochenende aber wieder abgeben durch die Niederlage beim jetzigen Tabellenführer FSV Stadeln. Die will sich die Mannschaft beim heutigen Auswärtsspiel wieder zurückholen. Am Abend ist der FC Eintracht Münchberg beim Tabellensechsten, dem SC Großschwarzenlohe, zu Gast. Anpfiff ist um 19 Uhr.