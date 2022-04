In der Fußball-Landesliga stehen heute für die Teams in der Euroherz-Region einige Partien an. um 13 Uhr ist der SV Mitterteich zu Gast bei Türkspor Nürnberg. Die Kickers Selb empfangen um 14 Uhr den SC Großschwarzenlohe. Und um jeweils 15 Uhr empfangen der FC Eintracht Münchberg den SV Schwaig und der FC Vorwärts Röslau den TSV 1860 Weißenburg. In der Fußball-Frauen-Bayernliga gastiert der 1.FFC Hof beim FC Ezelsdorf. Spielbeginn ist um 16 Uhr.