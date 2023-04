Fußball-Landesliga: Derby zwischen Röslau und Münchberg

Am 30. Spieltag der Fußball-Landesliga steht am Abend das Derby zwischen dem FC Vorwärts Röslau und dem FC Eintracht Münchberg auf dem Spielplan. Während die Gastgeber als Tabellen-Elfter im Abstiegskampf noch jeden Punkt gut gebrauchen können, wollen die Münchberger als Tabellendritter noch ein Wörtchen in Sachen Aufstiegsrelegationsplatz mitreden. Beide Mannschaften haben zuletzt ihre Heimspiele verloren und stehen unter Zugzwang. Anstoß im BD\Sensors Sportpark Auf der Hut ist um 18 Uhr 15.

Der SV Mitterteich ist an diesem Wochenende spielfrei.