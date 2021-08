Fußball-Landesliga: Derby-Zeit am 4. Spieltag

Schon am vierten Spieltag der Fußball-Landesliga stehen in der Region die ersten direkten Duelle an. Heute Abend treffen die bislang noch sieglosen Kickers Selb auf den FC Vorwärts Röslau. Während die Selber mit nur zwei Punkten auf dem Konto bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, steht Röslau auf dem zweiten Platz. Anstoß ist um 18 Uhr 30.

Morgen will dann der noch verlustpunktfreie Aufsteiger FC Eintracht Münchberg im Auswärtsspiel beim SV Mitterteich die Tabellenführung verteidigen. Die Stiftländer ihrerseits wollen als aktueller Tabellensechster Boden gut machen. Der Ball rollt morgen ab 16 Uhr.