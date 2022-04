Fußball-Landesliga: Aufstiegs- und Qualifikationsrunde

In der Qualifikationsrunde zur Fußball-Landesliga Nordost hat der SV Mitterteich im Abstiegskampf zwei Punkte liegenlassen. Beim SC Großschwarzenlohe mussten sich die Stiftländer am Ende mit einem 1:1 zufrieden geben. Der Ausgleich für die Gastgeber fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit durch einen verwandelten Elfmeter. Damit bleibt der SVM auf einem Abstiegsplatz.

Heute (SA) sind in der Qualifikationsrunde der Landesliga Nordost die Kickers Selb ab 15 Uhr beim SV Schwaig gefordert und der FC Eintracht Münchberg gastiert morgen (SO) um 16 Uhr bei Schlusslicht BSC Woffenbach.

In der Aufstiegsrunde der Landesliga muss der FC Vorwärts Röslau heute (SA) auswärts ran. Wenn man noch einmal die Aufstiegsplätze ins Visier nehmen will, ist ein Sieg beim Tabellennachbarn TSV Buch Pflicht. Anstoß in Nürnberg ist um 15 Uhr 30.