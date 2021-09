Das Wochenende war größtenteils ein sehr erfolgreiches für die regionalen Fußballvereine: In der Landesliga hat der FC Vorwärts Röslau (…)

Fußball am Wochenende: Von Erfolg gekrönt

Ein maues Wochenende haben die regionalen Fußballvereine hinter sich: In der Fußball-Bayernliga musste sich die SpVgg Bayern Hof am (…)

Am fünften Spieltag der Fußball-Landesliga ist der SV Mitterteich bereits heute Abend gefordert. Die Stiftländer geben ihre (…)

In der Landesliga Nordost musste der FC Eintracht Münchberg die Tabellenführung abgeben. Das gestrige Spiel gegen den 1. FC (…)

Fußball in der Region: Spiele in der Landes- und Bayernliga

In der Fußball-Landesliga Nordost müssen die Kickers Selb am Nachmittag gegen den Tabellenzweiten, den FSV Stadeln, ran. Anstoß in Selb (…)