Fußball-Landesliga: 8. Spieltag – Mitterteich schlägt Münchberg

Der SV Mitterteich ist neuer Tabellenführer der Fußball-Landesliga Nordost. Die Stiftländer setzten sich am Abend im Heimspiel gegen den FC Eintracht Münchberg deutlich mit 4:1 durch.

Die Kickers Selb stehen am Nachmittag mit dem Rücken zur Wand. Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Spielertrainer Martin Damrot bekommt es das sieglose Tabellenschlusslicht mit der SG Quelle Fürth zu tun. Die Vorzeichen stehen alles andere als gut: allein 12 Spieler aus dem Bereich der ersten und zweiten Mannschaft fallen wegen Verletzung, Urlaub oder Sperre aus – auch Interimstrainer Ertac Tonka muss wegen einer kleinen OP passen – und so werden die Kickers vorerst weiter vom eigentlich zurückgetretenen Co-Trainer Stefan Rogler betreut. Anstoß im Selber Thomas-Lang-Waldstadion ist um 17 Uhr.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg ist der FC Vorwärts Röslau in hintere Tabellenregionen abgerutscht – morgen will die Mannschaft von Andreas Lang im Kellerduell gegen den SV Seligenporten zu ungewohnter Zeit zurück in die Erfolgsspur. Anstoß des Frühschoppen-Heimspiels im BD-Sensors-Sportpark „Auf der Hut“ ist um 11 Uhr. Bereits ab 9 Uhr 30 startet ein Weißwurst-Frühschoppen.