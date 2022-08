Fußball-Landesliga: 7. Spieltag

Der SV Mitterteich will sich weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga festsetzen. Heute ab 14 Uhr sind die Stiftländer beim TSV Nürnberg-Buch im Einsatz. Mit einem Sieg beim Tabellen-15. könnte die Mannschaft von Frantisek Nedbaly sogar die Tabellenführung übernehmen. Derbyzeit ist heute in Münchberg: der FC Eintracht empfängt die Kickers Selb. Während die Eintracht Münchberg zu Hause noch eine weiße Weste hat und alle ihre drei Heimspiele gewinnen konnte, warten die Gäste aus Selb noch auf den ersten Saisonsieg. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu ungewohnter Zeit muss morgen der FC Vorwärts Röslau auf den Platz: ab 11 Uhr ist die Mannschaft von Andreas Land im Frühschoppenspiel bei Aufsteiger BSC Saas Bayreuth zu Gast und nach der 0:4-Klatsche bei Schlusslicht Memmelsdorf um Wiedergutmachung bemüht.