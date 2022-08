Fußball-Landesliga: 5. Spieltag

Der SV Mitterteich hat in der Fußball-Landesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Stiftländer beim starken Aufsteiger SV Buckenhofen am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Am Samstag setzte sich der FC Eintracht Münchberg mit 2:0 gegen den SC Großschwarzenlohe durch und der FC Vorwärts Röslau spielte zu Hause gegen den SV Unterreichenbach 3:3. Bereits am Freitag kassierten die Kickers Selb eine deutliche 1:4-Niederlage beim SC Schwabach. Nach dem fünften Spieltag ist Mitterteich Vierter, Münchberg Fünfter, Röslau 10. und Selb 16. Bereits am Mittwoch steht in der Landesliga der nächste Spieltag an