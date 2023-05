Fußball-Landesliga: 32. Spieltag

Der FC Vorwärts Röslau hat am Abend in der Fußball-Landesliga seine vierte Niederlage in Serie kassiert. Beim Tabellenzweiten SC Großschwarzenlohe unterlag die Mannschaft von Andreas Lang mit 0:2. Damit ist die Schützenhilfe für den FC Eintracht Münchberg ausgeblieben. Die Elf von Markus Bächer kann die Aufstiegsrelegation nicht mehr schaffen und bekommt es heute im letzten Heimspiel der Saison mit dem SV Buckenhofen zu – der SV Mitterteich empfängt den 1.FC Herzogenaurach. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr.