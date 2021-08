Fußball-Landesliga: 3. Spieltag

Keinen Sieger gab es am Abend in der Fußball-Landesliga im Derby zwischen dem FC Vorwärts Röslau und dem SV Mitterteich – am Ende stand es vor rund 350 Zuschauern 3:3. Bis zur 88. Minute sahen die Gäste beim Stand von 3:1 wie der sichere Sieger aus – der Ausgleich für Röslau fiel dann in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Die Kickers Selb wollen nach zwei Unentschieden zum Auftakt heute bei Jahn Forchheim den ersten Saisonsieg einfahren – Aufsteiger FC Eintracht Münchberg will auch im Heimspiel gegen den FSV Stadeln dreifach punkten und die Tabellenführung übernehmen. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr.