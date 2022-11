Fußball-Landesliga: 20. Spieltag

Der SV Mitterteich will am 20. und vorletzten Spieltag der Fußball-Landesliga vor der Winterpause den Kontakt zum vorderen Tabellenmittelfeld halten. Die Stiftländer bekommen es auf eigenem Platz mit dem abstiegsbedrohten SV Seligenporten zu tun. Auch der FC Vorwärts Röslau hat Heimrecht – mit der SpVgg Jahn Forchheim bekommt es die Mannschaft von Andreas Lang mit einem der torgefährlichsten Teams der Liga zu tun. Der FC Eintracht Münchberg hat seine letzten fünf Spiele gewonnen – diesen Lauf wollen die Schützlinge von Markus Bächer auch bei der SG Quelle Fürth fortsetzen und sich damit weiter in der Spitzengruppe festsetzen. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr 30.