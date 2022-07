Fußball-Landesliga: 2. Spieltag

Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Landesliga Nordost: heute steht bereits der 2. Spieltag auf dem Programm. Tabellenführer SV Mitterteich empfängt dabei den FC Vorwärts Röslau, der ebenfalls mit einem Sieg in die Saison gestartet ist, zum Derby. Mit den Kickers Selb und Bayernliga-Absteiger SV Seligenporten stehen sich zwei Verlierer des ersten Spieltags gegenüber. Anstoß ist jeweils um 18 Uhr 30. Der FC Münchberg trifft dann ab 19 Uhr zu Hause noch auf Aufsteiger BSC Saas Bayreuth – die Mannschaft von Markus Bächer will hier seine starke Leistung vom 1:1 TSV Nürnberg-Buch bestätigen und den ersten Dreier der Saison einfahren.