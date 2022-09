Fußball-Landesliga: 12. Spieltag

Am 12. Spieltag der Fußball-Landesliga wollen die Kickers Selb endlich den ersten Saisonsieg landen. Das Tabellenschlusslicht bekommt es im Kellerduell mit Aufsteiger BSC Saas Bayreuth zu tun. Anstoß im Thomas-Lang-Waldstadion ist bereits um 13 Uhr. Der SV Mitterteich bekommt es mit dem TSV Neudrossenfeld zu tun und der FC Eintracht Münchberg will beim SV Memmelsdorf seinen Auswärtsfluch beenden und endlich den ersten Dreier in der Fremde einfahren. Spielbeginn ist jeweils um 15 Uhr. Zum Abschluss des Spieltages empfängt der FC Vorwärts Röslau morgen noch den TSV Nürnberg-Buch, der seine letzten sechs Liga-Spiele alle gewinnen konnte. Los geht’s um 14 Uhr auf dem BD-Sensors Sportpark „Auf der Huth“.