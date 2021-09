Fußball-Landesliga: 10. Spieltag

Die Fußball-Landesliga startet an diesem Wochenende in ihre Rückrunde – in den kommenden neun Spielen entscheidet sich, wer um den Auf- und wer gegen den Abstieg spielt. Los geht der 10. Spieltag am Abend um 19 Uhr mit der Flutlichtpartie zwischen dem TSV Neudrossenfeld und dem FC Eintracht Münchberg. Morgen bekommen es die Kickers Selb ab 14 Uhr bei der Heimpremiere des neuen Trainers Udo Schnurrer mit dem ASV Vach zu tun, während der FC Vorwärts Röslau ab 16 Uhr beim FSV Erlangen-Bruck antritt. Am Sonntag empfängt das Tabellenschlusslicht SV Mitterteich dann noch den aktuellen Tabellenzweiten FC Herzogenaurach.