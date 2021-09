Fußball in der Region: Spiele in der Landes- und Bayernliga

In der Fußball-Landesliga Nordost müssen die Kickers Selb am Nachmittag gegen den Tabellenzweiten, den FSV Stadeln, ran. Anstoß in Selb ist um 14 Uhr. Die Tabellennachbarn FC Vorwärts Röslau und der FC Eintracht Münchberg spielen morgen ab 11 Uhr in Röslau. Der SV Mitterteich spielt im Kellerduell auswärts beim ASV Vach. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Die SpVgg Bayern Hof ist heute Nachmittag beim Tabellenvierten, der SpVgg Ansbach, zu Gast. Anstoß ist um 14 Uhr. Der 1. FFC Hof spielt ab 16.30 Uhr daheim gegen den TSV Theuern.