Fußball in der Region: Hier geht’s am Wochenende rund

Die SpVgg Bayern Hof trifft heute in der Fußball-Bayernliga auf den ASV Cham. Bisher ist die Saison für die SpVgg weniger erfolgreich gewesen. So haben die Jungs zuletzt mit 4:1 gegen den Würzburger FV verloren. Anpfiff ist um 15 Uhr. Auch in der Landesliga geht es heute weiter. Gestern hat der SV Mitterteich gegen den FSV Stadeln 1:0 verloren. Heute tritt der FC Eintracht Münchberg gegen Jahn Forchheim um 16 Uhr an, die Kickers Selb müssen gegen den FSV Erlangen-Bruck um 14 Uhr ran. Am Sonntag trifft der FC Vorwärts Röslau auf den ASV Vach – Anpfiff ist um 15 Uhr. Startschuss ist auch für die Saison der Fußball-Frauen in der Bayernliga. Der FFC Hof trifft heute auf den SV Frensdorf. Gespielt wird ab 15 Uhr.

(Symbolbild)