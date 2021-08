Fußball in der Region: Ergebnisse vom Wochenende

Die heimischen Fußball-Vereine haben sich an diesem Wochenende in der Landesliga Nordost direkt gegenübergestanden. Der FC Vorwärts Röslau ging dabei als neuer Tabellenführer hervor. Bereits am Freitag setzten sich die Röslauer mit 1:0 bei den Kickers Selb durch. Dabei profitierten sie vom ersten Punktverlust des FC Eintracht Münchberg. Der Aufsteiger erreichte im Derby beim SV Mitterteich ein 2:2 und ist nun wegen der schlechteren Tordifferenz nur noch Tabellenzweiter; Mitterteich ist nach dem vierten Spieltag Siebter, Selb Neunter.

Die SpVgg Bayern Hof hat ihre Pflichtaufgabe gemeistert. Am sechsten Spieltag der Fußball-Bayernliga feierten die Hofer einen 5:3-Heimsieg gegen das punktlose Schlusslicht SV Seligenporten. Nach dem zweiten Dreier der Saison stehen die Bayern damit jetzt auf dem 10. Tabellenplatz.