Fußball in der Region: Alle Spiele an diesem Wochenende

Nach der Winterpause startet an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga wieder offiziell der Spielbetrieb. Für den FC Eintracht (…)

Vom regionalen Trio In der Fußball-Landesliga muss an diesem Wochenende nur der SV Mitterteich ran – und das bereits heute. Nach (…)

Der FC Eintracht Münchberg ist in der Fußball-Landesliga mit einer Niederlage ins Punktspieljahr 2023 gestartet. Im Spitzenspiel beim (…)

Fußball-Frauen-Regionalliga Süd: FFC Hof bläst zur Aufholjagd

Mit neuem Mut und neuem Trainer will der FFC Hof in Fußball-Frauen-Regionalliga im Abstiegskampf zur Aufholjagd blasen. In der (…)