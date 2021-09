Fußball: Heute weitere Spiele in der Fußball-Bayernliga und der Fußball-Frauen-Bayernliga

Ein maues Wochenende haben die regionalen Fußballvereine hinter sich: In der Fußball-Bayernliga musste sich die SpVgg Bayern Hof am (…)

Das Wochenende war größtenteils ein sehr erfolgreiches für die regionalen Fußballvereine: In der Landesliga hat der FC Vorwärts Röslau (…)

Fußball am Wochenende: Von Erfolg gekrönt

Die Selber Wölfe haben im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Vorbereitung auf die neue Eishockey-Saison gefeiert. Vor rund 500 (…)

Fußball in der Region: Spiele in der Landes- und Bayernliga

In der Fußball-Landesliga Nordost müssen die Kickers Selb am Nachmittag gegen den Tabellenzweiten, den FSV Stadeln, ran. Anstoß in Selb (…)