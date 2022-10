Fußball, Handball, Volleyball und Ringen: Der Sport am Wochenende

Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof will Abwärtstrend stoppen

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg will die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga den Abwärtstrend stoppen. Am letzten Spieltag der Vorrunde bekommt das Team von Coach Mikheil Sajaia auf eigenem Platz mit Aufsteiger TSV Kornburg zu tun. Dabei stehen sich die beiden schwächsten Offensivreihen der Liga gegenüber – Hof hat 14, Kornburg 15 Tore erzielt. Im Kampf gegen den Abstieg brauchen die Hofer dringend den dritten Heimsieg, um Anschluss an das rettende Ufer zu halten. Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.

Fußball-Landesliga: 18. Spieltag

Die Fußball-Landesliga startet an diesem Wochenende in die Rückrunde. Der FC Eintracht Münchberg hat bislang alle seine acht Heimspiele gewonnen – heute will die Mannschaft von Markus Bächer ihre weiße Weste unter dem Rohrbühl auch gegen den TSV Nürnberg-Buch behaupten. Anstoß ist um 14 Uhr. Der SV Mitterteich spielt ebenfalls zu Hause. Die Stiftländer bekommen es ab 15 Uhr mit dem abstiegsbedrohten SV Memmelsdorf zu tun. Der FC Vorwärts Röslau ist spielfrei.

Fußball-Frauen-Regionalliga: FFC Hof empfängt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt ist einer der großen Namen im deutschen Fußball – aktuell mischen die Hessen die Championsleague auf und stehen vor dem Einzug in die K.O.-Runde. Morgen bekommt es der FFC Hof in der Fußball-Frauen-Regionalliga mit der dritten Mannschaft der Frankfurter Eintracht zu tun. Aktuell liegt der Traditionsverein vom Main zwei Plätze vor dem FFC – mit drei Punkten mehr auf dem Konto. Das soll sich morgen ändern. Anstoß im Städtischen Stadion an der Ossecker Straße ist um 14 Uhr.

Handball-Landesliga: HSG Fichtelgebirge vor schwerer Auswärtsaufgabe

Von den drei regionalen Vertretern in der Handball-Landesliga der Herren ist an diesem Wochenende nur die HSG Fichtelgebirge im Einsatz. Bislang gab es für die Mannschaft von Milan Šedivec auswärts nichts zu holen und auch heute wartet auf die HSG eine schwere Aufgabe. Gegner ist die HSG Lauf/Heroldsberg, die derzeit auf dem dritten Platz steht und von ihren fünf Partien bislang vier gewinnen konnte. Anwurf ist um 19 Uhr 30.

In der Landesliga der Frauen steht für die SG Helmbrechts/Münchberg das erste von zwei Auswärtsspielen in Folge an. Bislang haben die Schützlinge von Trainer Christopher Seel alle Spiele gewonnen, morgen geht es zum Tabellen-Siebten TV Marktsteft. Anwurf ist um 13 Uhr.

Volleyball: VGF Marktredwitz will nächste Heimsiege

Nach dem überzeugenden 3:0 im Derby gegen den VSV Oelsnitz wollen die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz an diesem Wochenende die nächsten Heimsiege feiern. Heute geht es um 20 Uhr in der MakArena zunächst gegen TSV Eibelstadt, bevor morgen dann um 15 Uhr der VC DJK München Ost-Herrsching seine Visitenkarte abgibt.

Ringen-Bayernliga: ASV Hof will Hinrunde mit Sieg beenden

Der ASV Hof ist in der Ringer-Bayernliga nicht zu stoppen. Sechs Kämpfe – sechs Siege: so die eindrucksvolle Zwischenbilanz der Mannschaft von Fabian Rudert. Heute will man zum Abschluss der Hinrunde den nächsten Erfolg feiern. Mit den eigenen Fans im Rücken sollte das Unterfangen gegen den TSV Weißenburg auch gelingen. Kampfbeginn in der Hofer Jahnhalle ist um 19 Uhr 30.