Fußball: Hallenturnier um 3. Spielbank Bad Steben-Cup

Zum dritten mal geht es heute in der Nailaer Frankenhalle um den Spielbank Bad Steben-Cup im Hallen-Fußball. Um den Siegerpokal und die insgesamt 600 Euro Preisgeld kämpfen 10 Mannschaften in zwei Gruppen. Neben dem Bayernligisten SpVgg Bayern Hof und Gastgeber SpVgg Selbitz sind unter anderem der FC Eintracht Münchberg, der FC Rehau, der FC Trogen und der 1.FC Waldstein am Start. Es gelten die alten Hallen-Fußball-Regeln mit Rundum-Bande. Das Turnier beginnt um 12 Uhr – das Finale steigt um kurz nach halb sechs.