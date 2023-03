Mit neuem Mut und neuem Trainer will der FFC Hof in Fußball-Frauen-Regionalliga im Abstiegskampf zur Aufholjagd blasen. In der Vorbereitung hat sich die Mannschaft von Trainer Kevin Schmidt das nötige Selbstvertrauen geholt, um die vier Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegs-Platz aufzuholen. Morgen geht es zum Tabellenfünften Kickers Offenbach. Anstoß ist um 14 Uhr.