Der FFC Hof feiert an diesem Wochenende seine 11. Vereinskärwa. Dabei haben alle Mannschaften Heimrecht und präsentieren sich ihren Fans. Das Highlight dabei soll heute das Spiel der Regionalligamannschaft gegen den Karlsruher SC werden. Die Gäste sind bisher ungeschlagen und belegen derzeitig Platz drei. Trotzdem will die Mannschaft von Sascha Zahr die ersten Heim-Punkte einfahren. Anstoß im SF-Sportpark an der Ossecker Straße ist um 15 Uhr 30.