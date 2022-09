Fußball-Frauen-Regionalliga: FFC Hof vor schwerem Heimspiel

In der Fußball-Regionalliga der Frauen empfängt der FFC Hof morgen einen weiteren Titelaspiranten. Mit dem unterfränkischen SV Weinberg kommt ein gestandenes Team nach Hof, das auf eine mehrjährige Zweitligaerfahrung setzen kann und den Wiederaufstieg nur knapp in der Relegation verpasste. Auch wenn die Hoferinnen vergangene Woche ein Achtungszeichen in München setzen konnten. sind die Rollen morgen klar verteilt. Nur mMit der gleichen disziplinierten, engagierten und couragierten Leistung wie beim 1:0 Sieg in München, könne man vielleicht auch Weinberg ärgern und punkten, so Trainer Sascha Zahr. Anstoß im SF-Sportpark an der Ossecker Straße ist morgen um 14 Uhr.