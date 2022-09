Nach zwei Jahren Pause heißt es heute in München wieder: O’zapft is! Das 187. Oktoberfest beginnt und vielleicht gönnen sich die Spielerinnen des FFC Hof auch einen Besuch des größten Bierfests der Welt. Allerdings steht morgen für den Regionalliga-Aufsteiger zunächst das erste Auswärtsspiel der Saison an. Beim Meisterschaftsfavoriten FFC Wacker München sind die Hoferinnen krasser Außenseiter. Anstoß ist morgen um 14 Uhr.