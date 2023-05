Fußball-Frauen-Regionalliga: FFC Hof empfängt Tabellenzweiten

Im Kampf gegen den Abstieg wartet auf den FFC Hof in der Fußball-Regionalliga der Frauen ein schwerer Brocken. Am vorletzten Spieltag gibt mit dem SV Hegnach der Tabellenzweite seine Visitenkarte in Hof ab. Im Hinspiel kamen die Hoferinnen mit 0:10 förmlich unter die Räder – jetzt will man es besser machen, schließlich benötigt die Mannschaft von Kevin Schmidt jeden Punkt, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Anstoß im SF Sportpark im Stadion an der Osseckerstraße ist morgen um 14 Uhr.