Fußball-Frauen-Bayernliga: FFC Hof will Tabellenführung verteidigen

Der FFC will in der Fußball-Frauen-Bayernliga die Tabellenführung verteidigen. Morgen steht für den FFC ein Auswärtsspiel bei der Bundesligareserve des FC Ingolstadt an. Auch wenn die Schanzerinnen nur auf dem neunten Platz stehen und akut abstiegsbedroht sind, sollte die Mannschaft von Sascha Zahr gewarnt sein. Auf dem Kunstrasen im Audi-Sportpark konnten die Hoferinnen bislang noch keinen Treffer erzielen. Erstmals in dieser Saison steht die erfahrene Abwehrspielerin Sabrina Meier wieder im Aufgebot, die aus persönlichen Gründen eine Pause eingelegt hatte. Anpfiff ist morgen um 13 Uhr 30.