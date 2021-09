Am vierten Spieltag der Fußball-Frauen-Bayernliga will der FFC Hof die Tabellenführung verteidigen. Zum zweiten Heimspiel der Saison empfängt der FFC heute den FC Ezelsdorf. Die Mittelfränkinnen stehen zwar nur auf dem fünften Platz, sind aber bislang als einziges Team noch ungeschlagen. Anstoß im Städtischen Stadion an der Ossecker Straße ist um 16 Uhr 30.