Fußball-Frauen-Bayernliga: FFC Hof will Tabellenführung verteidigen

Nach dem 3:0-Sieg im Nachholspiel in Theuern ist der FFC Hof wieder Spitzenreiter der Fußball-Frauen-Bayernliga. Den Platz an der Sonne wollen die Hoferinnen heute im Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg verteidigen. Mit einem Heimsieg und einem gleichzeitigen Patzer von Stern München könnte man den Aufstieg in die Regionalliga sogar schon heute perfekt. Das Hinspiel konnte die Mannschaft von Sascha Zahr mit 1:0 für sich entscheiden. Anstoß im Stadion an der Ossecker Straße ist um 16 Uhr 30.