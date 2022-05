Fußball-Frauen-Bayernliga: FFC Hof will nach Aufstieg nun auch die Meisterschaft

Der Aufstieg in die Regionalliga ist bereits sicher, jetzt will sich der FFC Hof in der Fußball-Frauen-Bayernliga auch die Meisterschaft sichern. Am drittletzten Spieltag sind die Hoferinnen morgen beim abstiegsbedrohten SC Regensburg zu Gast. Trotzdem sollte die Mannschaft von Sascha Zahr den langjährigen Regional- und Zweitligisten nicht unterschätzen – schließlich konnte man sieben Mal in Folge nicht gegen die Oberpfälzer gewinnen. Anstoß in Regensburg ist morgen um 14 Uhr.