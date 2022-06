Fußball-Frauen-Bayernliga: FFC Hof muss zum Saisonfinale noch einmal auswärts ran

Sie sind Meister, Aufsteiger in die Regionalliga und stehen zum ersten mal in der Vereinsgeschichte im Finale um den Bayerischen Fußball-Pokal: der FFC Hof spielt eine überragende Saison – zum Saison-Abschluss steht für die Mannschaft von Sascha Zahr heute in der Fußball-Frauen-Bayernliga noch einmal ein Oberfranken-Derby an. Beim noch gegen den Abstieg kämpfenden Schwabthaler SV wollen sich die Hoferinnen keine Blöße geben und ihrem Ruf als beste Auswärtsmannschaft der Liga gerecht werden. Spielbeginn in Bad Staffelstein ist um 16 Uhr.