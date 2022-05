Fußball-Frauen-Bayernliga: FFC Hof kann Meisterstück machen

Der FFC Hof spielt bislang eine absolute Traumsaison. Der Regionalliga-Aufstieg ist schon sicher und die Mannschaft von Sascha Zahr steht erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale des Bayerischen Fußball-Pokals. Heute kann sie in der Fußball-Frauen-Bayernliga nun auch die Meisterschaft holen. Im letzten Heimspiel der Saison geht es im Topspiel gegen den Tabellenzweiten FC Ruderting. Ein Unentschieden würde dem FFC dabei reichen, um vorzeitig die Meisterschaft klar zu machen. Anstoß im Stadion an der Ossecker Straße ist um 16 Uhr 30.