Fußball: FC Eintracht Münchberg steigt in Landesliga auf

Über 70 Prozent der bayerischen Amateur-Vereine haben sich bei einer Online-Abstimmung des Bayerischen Fußball Verbands für einen Saisonabbruch mit Auf- und Absteigern ausgesprochen. Das bedeutet: der FC Eintracht Münchberg steigt in die Landesliga Nordost auf. Trainer Markus Bächer zeigt sich im Euroherz-Interview hocherfreut über diese Entwicklung – schließlich habe man die Bezirksliga Oberfranken Ost absolut dominiert und von den 22 ausgetragenen Spielen nur drei verloren. Man wolle jetzt noch die Entwicklung der Coronazahlen nach Pfingsten abwarten und dann langsam wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen, so der 37jährige ehemalige Mittelstürmer.