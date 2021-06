Fußball-Europameisterschaft: Bayerns Gesundheitsminister mahnt zur Vorsicht

Die Fußball-Europameisterschaft ist seit vergangenem Freitag in vollem Gange, heute (15.6.) startet auch die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier. Sie spielt am Abend gegen Weltmeister Frankreich. Der ein oder andere möchte das Spiel bestimmt mit Freunden schauen, entweder zuhause oder im Biergarten. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ruft trotz sinkender Inzidenzen zur Vorsicht auf: Wir könnten uns wieder einiges erlauben. Aber wir wüssten alle, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Aus diesem Grund gibt es dieses Jahr auch keine Fanmeilen und auch das Public Viewing in der Gastronomie ist nur im Rahmen des gewöhnlichen Betriebs erlaubt. Das heißt, das Essen und Trinken müsse im Vordergrund stehen.